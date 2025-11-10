Revelan detalles del conductor que arrolló a 11 personas en Bogotá: tenía más de 10 comparendos y conducía en pico y placa

Las autoridades en Bogotá revelaron nuevos detalles sobre el conductor del taxi que arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, en la capital del país.

Se conoció que el hombre identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, conducía en estado de embriaguez, con restricción de pico y placa y con más de diez comparendos.

La noche del pasado sábado, Chalá Franco manejaba un taxi de placa VDW 626 y conducía a alta velocidad por una de las vías del sector cuando atropelló a las personas que intentaban cruzar la calle.

El dictamen de las autoridades determinó que el conductor presentaba grado dos de embriaguez, según confirmó el coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

Por su parte, la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, señaló que el conductor circulaba durante pico y placa y acumulaba más de diez comparendos, entre ellos sanciones por conducir a exceso de velocidad y recoger pasajeros en zonas no autorizadas.