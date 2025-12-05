En video | A chivero lo encontraron borracho en San Antonio de Prado, Medellín, y al volarse arrolló a un agente de tránsito

Borracho y, posiblemente bajo los efectos de las drogas, las autoridades encontraron al conductor de un chivero del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, en un operativo de embriaguez. Cuando se disponían a inmovilizarle el vehículo, en medio de su intento de fuga, esta persona arrolló a un agente de tránsito y luego se estrelló contra un carro que transitaba por la zona.
Los hechos ocurrieron en la carrera 55 por calle 53 sur, en los límites entre este corregimiento e Itagüí, en la mañana de este jueves. Un grupo de guardas empezaron a detener vehículos e interceptaron este automotor, un Mazda 323, color amarillo, el cual estaba prestando servicio de transporte informal.