Conductor de “Gury” Rodríguez dio de baja a presunto fletero en restaurante de El Poblado, Medellín

Los hechos ocurrieron a las 9:53 de la noche del martes en el restaurante ubicado en la carrera 44 con la calle 17, en el barrio Santa María de los Ángeles, en la comuna 14 (El Poblado). Dentro de este lugar se encontraba el concejal con varios políticos del Centro Democrático, entre ellos el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, David Toledo.

Un señalado delincuente fue dado de baja en la noche de este martes en un establecimiento comercial de El Poblado, suroriente de Medellín, por el escolta del concejal de Medellín, Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez. Los hechos ocurrieron mientras que el corporado se encontraba en una reunión política y el presunto criminal habría ingresado con la idea de hurtar a todos los que estaban en el lugar.

El concejal Rodríguez relató que “el hombre ingresó al establecimiento comercial y se dirigió al lugar donde estaba el dueño del restaurante. Se le acercó, le puso un arma de fuego en la cabeza para quitarle una cadena de oro y en ese momento mi conductor, un hombre retirado del Ejército, reaccionó y le dio de baja”.

Entérese: Cayó red dedicada al hurto de relojes Rolex en Medellín: rentas ilícitas oscilaban los $580 millones mensuales

El hombre, de nacionalidad venezolana, falleció en el sitio, según relató el corporado, con la cadena del propietario del lugar en su mano y los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana acudieron al sitio para realizar la inspección al cuerpo sin vida del fallecido. Al no encontrársele documentos, no se pudo establecer su identidad.

De acuerdo con los reportes policiales, en las afueras del restaurante se encontraba otra persona en moto, quien luego de escuchar los disparos escapó del lugar y con las cámaras de seguridad es buscado por parte de las autoridades para que dé claridad de lo ocurrido en este intento de asalto.

Le puede interesar: Subintendente de la Policía resultó muerto tras intento de atraco en Manrique

Las primeras versiones darían cuenta de que este extranjero habría llegado hace dos meses de Chile y estaría radicado con su compañera sentimental en Medellín. Las cámaras de seguridad del establecimiento habrían mostrado que el fallecido habría entrado al lugar instantes antes de este hurto y salió para luego regresar.