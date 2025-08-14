x

Conexión Summit 2025: corporativos e inversionistas escucharán a emprendedores en un modelo innovador en Medellín

El evento ya cuenta con la inscripción de 250 emprendimientos en busca de conectar con inversores de todo el mundo. Aquí los detalles del evento.

    Conexión se celebrará este 13 y 20 de agosto en Medellín. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 41 minutos
La segunda edición de Conexión Summit se celebrará este 19 y 20 de agosto en Plaza Mayor, Medellín, con un formato único que rompe los esquemas tradicionales de esta clase de eventos de emprendedores.

En esta ocasión, serán los líderes de grandes empresas quienes escuchen directamente a las startups o emprendedores y no al contrario. En otras palabras, los roles se invertirán: los corporativos tendrán sus propios stands y recibirán a los emprendedores en reuniones uno a uno de 15 minutos para conocer sus ideas.

Ana María Osorio, CEO de Conexión Summit, destacó que el evento reunirá emprendimiento, cultura e innovación para cerrar la brecha entre empresarios y emprendedores. Además, participarán universidades, el sector público y entidades clave del ecosistema.

¿Qué habrá en el evento Conexión Summit en Medellín?

La programación incluirá networking, ruedas de inversión, más de 60 actividades paralelas, experiencias inmersivas, conferencias, grabaciones de podcast en vivo y la primera Cumbre del Jaguar de Inteligencia Artificial Generativa aplicada al sector cultural, liderada por COCREA.

Más de 40 empresas líderes de Latinoamérica, entre ellas Bavaria, FlyPass, Sura, Claro, ISA, Sony, Alianza Team, Fundación Bolívar Davivienda y Atlético Nacional, harán parte del evento para generar conexiones con impacto.

Le puede interesar: Somos: la startup paisa que desafía a los gigantes del internet en Colombia

Pamela Richter, cofundadora de la startup B2Chat, resaltó que conectar con corporativos es clave para el crecimiento de los nuevos negocios, ya que no solo aportan inversión, sino que validan productos e ideas en el mercado.

Por su parte, María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, subrayó que la ciudad busca consolidarse como un polo de emprendimiento. Actualmente, es el segundo ecosistema emprendedor de Colombia, con el 25 % de las startups mapeadas a nivel nacional y el sexto en Latinoamérica.

Conexión Summit 2025: corporativos e inversionistas escucharán a emprendedores en un modelo innovador en Medellín

La agenda contará con más de 50 speakers de alto nivel como Rigoberto Urán, exciclista y empresario; Ángela Acosta, fundadora de Morado; Jorge Mejía, presidente de Sony Music LATAM; Robert Farah, extenista profesional; y reconocidos líderes internacionales como Alfonso Santiago, Tomás Bercovich y Javier Romero.

En la primera edición, Conexión Summit reunió a más de 4.000 asistentes, 49 fondos de inversión de 16 países y permitió que 25 startups cerraran negocios. Este año, la meta es seguir cambiando la forma en que se crean alianzas entre el talento emprendedor y las grandes corporaciones.

Las entradas y la programación completa están disponibles en www.conexionsummit.com.

Entérese: StartCo volvió a Medellín: dos días de evento moverán $74.000 millones para el universo startup

