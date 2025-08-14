Conexión Summit 2025: corporativos e inversionistas escucharán a emprendedores en un modelo innovador en Medellín

La segunda edición de Conexión Summit se celebrará este 19 y 20 de agosto en Plaza Mayor, Medellín, con un formato único que rompe los esquemas tradicionales de esta clase de eventos de emprendedores.
En esta ocasión, serán los líderes de grandes empresas quienes escuchen directamente a las startups o emprendedores y no al contrario. En otras palabras, los roles se invertirán: los corporativos tendrán sus propios stands y recibirán a los emprendedores en reuniones uno a uno de 15 minutos para conocer sus ideas.
Ana María Osorio, CEO de Conexión Summit, destacó que el evento reunirá emprendimiento, cultura e innovación para cerrar la brecha entre empresarios y emprendedores. Además, participarán universidades, el sector público y entidades clave del ecosistema.