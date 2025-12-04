Conexiones Sonoras, una muestra de la música que se graba en los estudios públicos de Medellín

Este viernes 5 de diciembre, la Red de Casas de Cultura presenta oficialmente el compilado Conexiones Sonoras: la música que nos une, un show que reúne los 15 proyectos musicales más destacados del año de los Laboratorios de Producción Sonora –los estudios públicos de la ciudad–, seleccionados por su calidad, su propuesta artística y su trayectoria.
Entre los artistas participantes se cuentan Son de la 92, Jan Koppelin, Los Psycotrópicos, Killa Inti, Ducas, Zdey, Aire Gitano, Manuel Santiago y más. El evento comienza a las 6:00 p. m., en el Teatro al Aire Libre de Pedregal.
“En los estudios tenemos de todo, cumbia, vallenato, reguetón, rap, música electrónica y con Conexiones Sonoras lo que hacemos es mostrar los proyectos más destacados de todo este recorrido en el que nosotros atendemos más de 100 procesos creativos alrededor de la música durante el año en estos Laboratorios de Producción Musical”, dice Cristian Cartagena, subsecretario de Arte y Cultura.
Los temas que se presentan están ya publicados en plataformas de música. Lo que hace la alcaldía con este evento es dar un impulso más a estos artistas que pasan por los estudios públicos de la ciudad. La idea del gobierno local es generar un circuito completo para estos artistas emergentes: desde el acompañamiento en el desarrollo del proyecto, toda la fase de producción y, finalmente, presentaciones en vivo.