Conexiones Sonoras, una muestra de la música que se graba en los estudios públicos de Medellín

Conexiones Sonoras es una muestra que reúne 15 de los artistas que han pasado por los Laboratorios de Producción Sonora de la ciudad. Se presentan este viernes a las 6:00 p.m. en el Teatro al Aire Libre de Pedregal.

    Entre los artistas que se presentarán están: Son de la 92, Jan Koppelin, Los Psycotrópicos, Killa Inti, Ducas, Zdey, Aire Gitano, Manuel Santiago y más. Foto Cortesía.
Sara Kapkin

Tendencias

hace 38 minutos
Este viernes 5 de diciembre, la Red de Casas de Cultura presenta oficialmente el compilado Conexiones Sonoras: la música que nos une, un show que reúne los 15 proyectos musicales más destacados del año de los Laboratorios de Producción Sonora –los estudios públicos de la ciudad–, seleccionados por su calidad, su propuesta artística y su trayectoria.

Entre los artistas participantes se cuentan Son de la 92, Jan Koppelin, Los Psycotrópicos, Killa Inti, Ducas, Zdey, Aire Gitano, Manuel Santiago y más. El evento comienza a las 6:00 p. m., en el Teatro al Aire Libre de Pedregal.

“En los estudios tenemos de todo, cumbia, vallenato, reguetón, rap, música electrónica y con Conexiones Sonoras lo que hacemos es mostrar los proyectos más destacados de todo este recorrido en el que nosotros atendemos más de 100 procesos creativos alrededor de la música durante el año en estos Laboratorios de Producción Musical”, dice Cristian Cartagena, subsecretario de Arte y Cultura.

Los temas que se presentan están ya publicados en plataformas de música. Lo que hace la alcaldía con este evento es dar un impulso más a estos artistas que pasan por los estudios públicos de la ciudad. La idea del gobierno local es generar un circuito completo para estos artistas emergentes: desde el acompañamiento en el desarrollo del proyecto, toda la fase de producción y, finalmente, presentaciones en vivo.

“Nosotros lo que buscamos es que ese trabajo creativo se concrete y quede donde tenga que quedar. Muchos de los artistas que pasan por los Laboratorios se presentan en los eventos nuestros, hacemos convocatorias internas entre ellos y logran estar en la Fiesta de las Flores, el Festival de Navidad, entre otros, pero no sólo queremos que se conecten con los eventos de ciudad, sino que los estamos articulando con Medellín Music Lab, no queremos que la falta de recursos sea un excusa para no desarrollar el talento”, dice Cartagena.

Medellín cuenta con siete Laboratorios de Producción Sonora ubicados en Manrique, Pedregal, Ávila, Alcázares, San Antonio de Prado, en la Comuna 13 y en Guayabal.

Pero los estudios no son exclusivos de los barrios donde están, las personas de la ciudad pueden acudir al estudio que quieran. Tampoco hay límite de edad, entre los artistas más conocidos que han pasado por los estudios está el reguetonero Ryan Castro, el cantante de tango Lucas Murillo y Gildardo Montoya Jr y su agrupación.

La música es una de las grandes apuestas de la ciudad, que quiere convertirse en capital del entretenimiento a nivel mundial. A futuro la inversión en este campo será mayor.

“El reto para el próximo año es empezar a adecuar más estudios porque la industria musical en Medellín está creciendo demasiado y cada vez se hace más necesario tener espacios como estos. El alcalde lo dijo hace poco, el propósito al final del mandato es tener por lo menos 15 Laboratorios de Producción Sonora en la ciudad. El próximo año la idea es adecuar uno en la Casa de Cultura de Los Colores, otro en Altavista y otro en Santa Elena”, dice Cartagena.

Además de los procesos de producción, los LPS cuentan con 3 tipos de formación: talleres, workshops y conversatorios.

