El artista paisa Gabriel Sierra Henao comparte su trabajo en un residencia con la Universidad de La Sabana

¿Cómo se construye una voz artística a lo largo del tiempo? Esa es la pregunta que el artista antioqueño Gabriel Sierra Henao –nacido en Sabaneta, criado en Bogotá y formado en Francia– intentará responder este viernes 21 de agosto en un conversatorio con Pedro Ruíz (pintor y escultor) y Santiago Cruz (cantautor).

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La conferencia hace parte de la residencia artística que Gabriel está haciendo con la Universidad de la Sabana, en Bogotá, en la que compartirá avances de su investigación doctoral sobre la descolonización del imaginario colectivo a través del arte, que está desarrollando en la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá). La residencia incluye tres conferencias, una escultura para la colección de la universidad y una exposición.

Su investigación –que empezó con una pregunta por el rol del arte en la construcción del Estado colombiano en el siglo XIX– se desarrolla a través de la resignificación del marco. El marco suele ser el borde, la frontera de una obra y, por lo general, no está en las manos del artista, sino de un artesano. Lo que propone Gabriel es, justamente, una apropiación del margen, de la marginalidad representada en el marco, para convertirla en la pieza central de la obra.

Con esa inversión del concepto, el artista repiensa la relación que Colombia tiene con Europa y Norteamérica. Es decir, con el colonialismo en términos del imaginario. La colonización no es solo la ocupación de un territorio por determinado tiempo, sino las ideas que hacen creer que las metrópolis son superiores.

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“Mi investigación trata de cuestionar la jerarquización sobre los diferentes tipos de conocimientos dentro del ámbito académico. Las instituciones educativas siguen siendo 100% europeas; nosotros seguimos privilegiando ese tipo de conocimiento”, dice Gabriel.

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