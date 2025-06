Catfish, LAT y otras palabras sobre los amores virtuales, a propósito de la confesión de César Augusto Londoño

A pesar de los vaticinios, el nuevo milenio no trajo consigo el apocalipsis. En su lugar, popularizó las redes sociales. Friendster, MySpace y Facebook fueron las primeras en alcanzar celebridad mundial. Por supuesto, al ser un escenario de socialización, las redes estimularon unas maneras de interacción y dejaron a un lado otras. Por ejemplo, la noción de cercanía cambió para siempre. Gracias a la virtualidad, las personas superaron las limitaciones espaciales para entablar relaciones de distintos matices con individuos a cientos o, en algunos casos, miles de kilómetros de distancia. El amor ya no estaba a la vuelta de la esquina, sino a un click de distancia.

Como todo lo nuevo, estas interacciones a la distancia tuvieron secuelas. En 2010 se estrenó el documental Catfish , que relata la historia del fotógrafo Yaniv “Nev” Schulman, que recibe una pintura que reproduce una de sus fotografías. Agradecido, el hombre contacta por Facebook a Abby, la niña que pintó el cuadro, y entabla una amistad con ella y su familia. Pasados los meses, Nev se enamora de Megan, la hermana mayor de Abby. Sin verse, pero alimentada por mensajes de Facebook y llamadas telefónicas, crece la relación al punto de volverse un noviazgo. Sin embargo el cuento de hadas llega a su fin cuando Nev escucha unas canciones que Megan dijo componer y descubre que en realidad son trozos de videos de YouTube. Para no alargar la anécdota y no caer en spoilers, basta decir que ni Megan ni Abby eran personas de carne y hueso .

A partir del estreno de la pieza audiovisual, catfish se volvió el término usado en Estados Unidos para hablar de las relaciones sostenidas a distancia, que duraban años sin que los involucrados se conocieran en persona. La mayor parte de las veces, estos romances escondían engaños y falsas identidades. Tal popularidad alcanzó la palabra, que el canal MTV hizo ocho temporadas de una serie conducida por Nev, a la que acudían televidentes para encontrar respuestas de sus amores virtuales.

No hay que creer que las relaciones virtuales están condenadas al engaño. De hecho, en fechas recientes los robots conversacionales se han convertido en confidentes de numerosos usuarios. En un informe reciente sobre el uso de las tecnologías en los jóvenes, Reuters informó que la cantidad de milenials y centenials que sostienen conversaciones privadas e íntimas –no necesariamente sexuales– con chats inteligentes no ha dejado de crecer. Resulta difícil no citar aquí la película Her, de Spike Jonze, en la que un hombre se enamora de su asistente virtual.

Esta es apenas la punta del iceberg de las nuevas formas de entablar relaciones sexoafectivas. Las dos grandes diferencias con el pasado reciente son la ampliación del concepto de la pareja convencional y la difuminación de las nociones espaciales para las afectividades.