La cruda confesión de la suegra de Carolina Flores, exreina mexicana: “Tú eras mío, ella te robó”

Carolina Flores Gómez, de 27 años, era una reconocida exreina de belleza mexicana que cobró notoriedad tras ganar el certamen Miss Teen Universe Baja California 2017. Aquel triunfo también le permitió crear una marca a través de sus redes sociales en donde compartía su estilo de vida. Sin embargo, poco después inició otra etapa de su vida familiar en un exclusivo apartamento ubicado en la colonia Polanco III, en la alcaldía Miguel Hidalgo. También tuvo un hijo, de 8 meses en la actualidad, con su esposo Alejandro Sánchez Herrera.

¿Qué ocurrió con Carolina Flores?

El pasado 15 de abril, Carolina se encontraba en su apartamento en compañía de su suegra, identificada como Érika María Herrera, quien según versiones, había viajado por varios días para visitar a la familia. Entérese: Video | Las escalofriantes imágenes del asesinato de la exreina Carolina Flores: Así le habría disparado su suegra

En el momento de la muerte de Carolina ambas estaban en la sala, mientras que Sánchez permanecía en una habitación con el bebé. Un video compartido por el periodista Carlos Jiménez reveló los momentos en que las mujeres conversaban en la sala, y posteriormente Carolina se dirigía hacia lo que sería otra habitación.

No obstante, detrás de ella iba Érika Herrera, quie la seguía mientras ocultaba sus manos en los bolsillos. Cuando las dos entraron a la habitación, se escucharon varios disparos y un grito. Fue en ese momento cuando Alejandro salió tras oír las detonaciones -de las que se presume que fueron al menos 12: seis en el cráneo y seis en el tórax-.

La confesión de Érika María Herrera