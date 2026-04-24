La cruda confesión de la suegra de Carolina Flores, exreina mexicana: “Tú eras mío, ella te robó”

Carolina Flores Gómez, de 27 años, era una reconocida exreina de belleza mexicana que cobró notoriedad tras ganar el certamen Miss Teen Universe Baja California 2017. Aquel triunfo también le permitió crear una marca a través de sus redes sociales en donde compartía su estilo de vida.
Sin embargo, poco después inició otra etapa de su vida familiar en un exclusivo apartamento ubicado en la colonia Polanco III, en la alcaldía Miguel Hidalgo. También tuvo un hijo, de 8 meses en la actualidad, con su esposo Alejandro Sánchez Herrera.