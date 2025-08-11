x

El TAS confirma la sanción contra el Crystal Palace de Muñoz y Lerma: jugarán Conference League

Tras infringir reglas de multipropiedad, el equipo de los colombianos no podrá jugar la Europa League.

  • El Tribunal Superior de Arbitraje (TAS) confirmó la sanción impuesta al Crystal Palace por parte de la Uefa. Foto: Getty Images
    El Tribunal Superior de Arbitraje (TAS) confirmó la sanción impuesta al Crystal Palace por parte de la Uefa. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 34 minutos
bookmark

Crystal Palace perdió su recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por infringir las reglas de la UEFA referentes a la multipropiedad y tendrá que disputar la próxima temporada la Conference League, anunció la institución con sede en Lausana.

El club londinense, flamante vencedor el domingo de la Community Shield tras derrotar en los penales a Liverpool, se había clasificado para la Europa League como ganador de la FA Cup la temporada pasada.

Lea también: Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, campeones en Inglaterra; su equipo venció al Liverpool en la Community Shield

Sin embargo, la UEFA anunció la pasada semana que el Crystal Palace no era admitido para jugar la Europa League debido a un conflicto de intereses por el exdirigente del club John Textor, que tiene parte de la propiedad del club francés Lyon, clasificado para la segunda competición europea a nivel de clubes.

Textor salió de Crystal Palace a principios de julio, pero la medida se tomó demasiado tarde según la UEFA, que fijó en el 1 de marzo la fecha límite para ceder las acciones de un club para estar en regla.

La UEFA decidió también que fuese Crystal Palace quien “descendiese” de competición por haber obtenido una peor clasificación en el campeonato inglés que Lyon en la Ligue 1.

Para el TAS, “es evidente” que Eagle Football Holdings, el entramado empresarial fundado por Textor, “tenía acciones de los dos clubes cuando la UEFA evaluó el caso”, explicó el tribunal.

Asímismo, el TAS considera que “la normativa de la UEFA es clara y no da flexibilidad a los clubes que la incumplen en la fecha de evaluación”.

Por lo tanto, será Nottingham Forest, séptimo clasificado en la Premier League la temporada pasada, quien acompañe a Aston Villa como representantes del campeonato inglés en la Europa League.

Sigan leyendo: Yerson Mosquera y Jhon Arias, la dupla colombiana de los Wolves que causa furor en Inglaterra

*Con información de AFP

