x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Tregua” al conflicto en Valdivia, en el norte de Antioquia, por realización de juegos campesinos

El evento convocó a 528 deportistas del Norte y Bajo Cauca y ha distensionado el ambiente en este municipio que en días pasados vivió hechos violentos.

  • Los juegos convocan a deportistas de 13 municipios del Norte de Antioquia y el Bajo Cauca. FOTO: ALCALDÍA
    Los juegos convocan a deportistas de 13 municipios del Norte de Antioquia y el Bajo Cauca. FOTO: ALCALDÍA
  • Los juegos campesinos comenzaron el miércoles y van hasta el domingo
    Los juegos campesinos comenzaron el miércoles y van hasta el domingo
Redacción El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

El alcalde de Valdivia, Carlos Danober Molina asegura que después de las tensiones vividas en su municipio por los hechos violentos ocurridos en los últimos meses, por estos días se siente un ambiente relajado por cuenta de las eliminatorias de los juegos campesinos que se están realizando esta semana.

Le recomendamos leer: Explosión de burro bomba deja un militar muerto y dos heridos en Valdivia

Los Juegos Deportivos Campesinos de la Leche y la Ganadería tienen lugar en la cabecera de ese municipio y en el corregimiento de Puerto Valdivia desde el miércoles y van hasta el domingo.

“Los valdivienses estamos felices; ve uno comercio hasta altas horas de la noche y a los deportistas también los hemos visto muy sueltos y tranquilos por las calles”, dijo el mandatario.

Hace justo una semana, el 5 de septiembre, el Ejército desactivó un artefacto explosivo improvisado a orillas de la Troncal de Occidente. El episodio violento ocurrió en la vereda Crucecitas y habría sido originado en una “siembra” del ELN para afectar la movilidad y atentar contra las tropas y la población que transita por ese importante carreteable que comunica a Medellín con la costa Atlántica.

Igualmente, el primero de agosto, la Fuerza Pública desactivó tres artefactos explosivos tipo cilindro con cerca de 100 kilos de explosivos en el sector La Paulina, de Valdivia. Habrían sido instalados por la Compañía Héroes de Tarazá, del ELN.

Horas antes de la mencionada desactivación, un bus de Expreso Brasilia fue atacado a tiros en el kilómetro 12 de la vía entre Valdivia y Tarazá, a la altura del corregimiento de Puerto Valdivia, sector La Paulina, hecho que dejó dos heridos.

También, el 9 de julio, murió un militar y dos más quedaron heridos en la vereda Las Alemanias, tras la explosión de un burro cargado con explosivos. Luego los militares fueron hostigados por el ELN.

Los juegos campesinos comenzaron el miércoles y van hasta el domingo
Los juegos campesinos comenzaron el miércoles y van hasta el domingo

Sin embargo, y a pesar de estos hechos, con los juegos, según el alcalde Molina, de cierta manera se nota una mejoría significativa del orden público, o por lo menos la gente se ve más tranquila con todo y la tensa calma que es común en la zona.

También le sugerimos ver: Ejército desactivó explosivo que el ELN había dejado a la orilla de la vía a la Costa Atlántica en Valdivia (Antioquia)

Los Juegos, que son eliminatorios para las justas departamentales, lograron convocar a 528 deportistas de trece municipios: Angostura, Belmira, Briceño, Cáceres, Campamento, El Bagre, Entrerríos, Guadalupe, Ituango, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal y el anfitrión Valdivia.

Además, los deportistas provienen sobre todo de las zonas rurales, que han sido el mayor escenario del conflicto en las dos subregiones debido a la disputa por las rentas ilegales por parte de las disidencias de las Farc aliadas con el ELN; el Clan del Golfo y otros grupos dedicados al microtráfico.

Un síntoma de que el ambiente se ha distensionado un poco, de acuerdo con el mandatario local, es que las competencias en fútbol se desarrollan en Puerto Valdivia, que en días pasados fue escenario de hechos violentos.

Aparte de ese deporte (fútbol y fútbol de salón en ramas masculina y femenina), las otras disciplinas que están en competencia son atletismo, baloncesto masculino y voleibol mixto.

Los deportistas están hospedados en las instituciones educativas, en tanto que los jueces y miembros del equipo organizador se albergan en hoteles de la localidad.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida