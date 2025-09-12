“Tregua” al conflicto en Valdivia, en el norte de Antioquia, por realización de juegos campesinos

El alcalde de Valdivia, Carlos Danober Molina asegura que después de las tensiones vividas en su municipio por los hechos violentos ocurridos en los últimos meses, por estos días se siente un ambiente relajado por cuenta de las eliminatorias de los juegos campesinos que se están realizando esta semana.

Los Juegos Deportivos Campesinos de la Leche y la Ganadería tienen lugar en la cabecera de ese municipio y en el corregimiento de Puerto Valdivia desde el miércoles y van hasta el domingo.

“Los valdivienses estamos felices; ve uno comercio hasta altas horas de la noche y a los deportistas también los hemos visto muy sueltos y tranquilos por las calles”, dijo el mandatario.

Hace justo una semana, el 5 de septiembre, el Ejército desactivó un artefacto explosivo improvisado a orillas de la Troncal de Occidente. El episodio violento ocurrió en la vereda Crucecitas y habría sido originado en una “siembra” del ELN para afectar la movilidad y atentar contra las tropas y la población que transita por ese importante carreteable que comunica a Medellín con la costa Atlántica.

Igualmente, el primero de agosto, la Fuerza Pública desactivó tres artefactos explosivos tipo cilindro con cerca de 100 kilos de explosivos en el sector La Paulina, de Valdivia. Habrían sido instalados por la Compañía Héroes de Tarazá, del ELN.

Horas antes de la mencionada desactivación, un bus de Expreso Brasilia fue atacado a tiros en el kilómetro 12 de la vía entre Valdivia y Tarazá, a la altura del corregimiento de Puerto Valdivia, sector La Paulina, hecho que dejó dos heridos.

También, el 9 de julio, murió un militar y dos más quedaron heridos en la vereda Las Alemanias, tras la explosión de un burro cargado con explosivos. Luego los militares fueron hostigados por el ELN.