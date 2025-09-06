El búnker bajo tierra que quieren volver símbolo de paz y lugar turístico en Antioquia

Desde la parte lateral del templo de San Carlos, en el Oriente antioqueño, partimos en carro por una pendiente pantanosa y a ratos afirmada con piedra, hasta llegar cinco minutos después al sector de El Cerrito, donde está la planta de tratamiento del acueducto municipal.
De pronto uno se topa con una especie de meseta, un lote engramado y tan plano que si tuviera las áreas bien demarcadas podría ser una cancha de béisbol. Tres caballos pastan apacibles. A un lado del descampado se ve también una torre metálica de unos 20 metros de altura donde antaño había una antena de comunicaciones. En la parte central, unas líneas circulares como repujadas en el piso empiezan a delatar que la extraña conformación del terreno no es accidental, pues la señalización es típica de las pistas de aterrizaje para helicópteros.
Efectivamente, en este caso se trata de un helipuerto y el piso enyerbado es en realidad la terraza camuflada de la que fuera una base militar subterránea con varios búnkeres soterrados, que fue construida en los tiempos más aciagos del conflicto armado.
Registros del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que entre 1998 y 2005, los sancarlitanos fueron víctimas de 33 masacres, que dejaron 205 muertos. De esas, 23 fueron cometidas por paramilitares, 6 por las Farc y las demás por grupos sin identificar. Además, en ese mismo periodo, hubo 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desapariciones forzadas y 78 de minas antipersonal.
Por mucho tiempo el parque asustaba con las trincheras y las barricadas de costales verdes repletos de arena. De los 28.000 habitantes, quedaron si acaso 5.000 y, después de los retornos, hoy son aproximadamente 23.000.
Ya pasada la violencia de aquellos tiempos, la Alcaldía quiere recuperar este sitio y resignificarlo como un espacio que atestigüe la transformación del municipio, de campo de batalla a territorio de paz. Sería un espacio para la memoria, según el secretario de Turismo, Daniel Orrego.
“Queremos hacer el monumento más grande a la paz en Antioquia; el lugar de memoria más grande en el departamento; queremos que llame la atención para que la gente conozca esta historia”, apunta.
En los escasos ocho años que funcionó la fortaleza, acá se acantonaban una cuarentena de soldados para proteger a la población ante la acción de guerrillas y paramilitares.