Urgencias del Hospital San Vicente Fundación se desbordaron otra vez: ocupación llegó al 180%

El Hospital San Vicente Fundación volvió a sufrir traumatismos en su sala de urgencias de Medellín. Este jueves, el hospital elevó su voz de alerta y advirtió que ese servicio tenía una sobreocupación del 180%. A raíz de los traumatismos en la atención de los pacientes, afectados por tiempos de espera más largos, el hospital hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que su servicio de urgencias es de alta complejidad y está destinado solamente para pacientes que requieren atención inmediata. Le puede interesar: Incertidumbre en el Oriente antioqueño: Clínica Somer le cortó los servicios a Nueva EPS por deudas de $100.000 millones “Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para que evalúe de manera responsable cuándo acudir a un servicio de urgencias. Si su condición de salud puede esperar una cita por consulta externa, priorice esa ruta. Es importante hacer uso racional de los servicios de urgencias de alta complejidad, para que los pacientes que se encuentran más enfermos o con condición crítica puedan ser atendidos oportunamente”, expresaron desde el hospital, desde donde se recomendó a los pacientes acudir primero a los centros de atención de sus respectivas EPS, como por ejemplo las unidades intermedias o las unidades básicas de cada aseguradora, pensadas para atenciones que no requieren de un personal altamente especializado.

El hospital recordó que la congestión de sus urgencias pone en riesgo la vida de los pacientes que sí requieren atención ágil para una urgencia vital. Esta no es la primera vez en lo corrido de este año que el Hospital San Vicente tiene que elevar su voz de alerta por cuenta de la sobreocupación en su servicio de urgencias. Siga leyendo: Consternación en 120.000 pacientes de Nueva EPS en Antioquia: Promedan suspende servicios por deudas de $19.000 millones En agosto pasado, la institución tuvo que declararse en emergencia hospitalaria tras alcanzar una sobreocupación del 150%.