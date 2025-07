Congresista Carlos Carreño responde a denuncias sobre exigencia de dinero a su equipo: “No he tenido contacto con ellos desde hace años”

EL COLOMBIANO buscó al representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño (Partido Comunes) para conocer su versión por el escándalo de un sistema de pagos a sus colaboradores que lo vuelve a tener en el centro de los reflectores. El legislador dijo que sus respuestas estaban en un comunicado público, aunque no se refiere al detalle de las acusaciones. “No he tenido ningún contacto con esas personas desde varios años cuando terminó su relación laboral con la UTL”. Además, agrega que “cualquier otra insinuación en contrario es falsa, carece de sustento y solo busca enlodar mi nombre”.

Uno de los testimonios clave es el de Irene Amado, quien fuera asistente del congresista y quien llegó a integrar su equipo de trabajo dada su cercanía familiar con la también parlamentaria Griselda Lobo, conocida en el conflicto armado como ‘Sandra Ramírez’, viuda del fundador de las antiguas Farc, alias ‘Tirofijo’.

“Fue una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que...’, no, eso no fue así, tanto que las personas que no aportaban tenían diferencias con el representante. Tenían un llamado de atención”, relató Lobo, quien logró hacer una matriz en la que llevaba el detalle de los pagos.

Según la exfuncionaria, el congresista exigía una cuota mensual a sus colaboradores fruto de sus salarios con porcentajes que variaban según lo que recibía cada uno.

Por ejemplo, a una de sus asesoras que ganaba $8 millones le exigía una cuota de hasta $3’640.000. Es decir, casi la mitad de su salario. Irene Amado –quien tuvo que exiliarse en Estados Unidos debido a amenazas por denunciar lo ocurrido–, detalló que Carreño le decía: “Aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”.

La exfuncionaria explicó que el congresista hacía pasar los pagos como un “recaudo, (dijo) que nos iba a pedir cuota del salario a cada uno y que esos dineros se iban a destinar como en beneficio de lo que hacía el partido por las personas”.

“Él se echaba la plata al bolsillo, diciéndolo coloquialmente. Lo que yo le entregué, lo vi con mis propios ojos cuando se lo guardaba”, narró por su parte Ricardo Vargas, otro de los asesores de Carreño, quien aseguró que durante su paso por la UTL debió entregar recursos por cerca de $10 millones.