Congresista Lucinda Vásquez es denunciada por usar a sus trabajadores para hacerle pedicura y cocinarle en horario laboral

Un nuevo escándalo sacude al Congreso peruano. Imágenes difundidas por el programa Cuarto Poder muestran a la congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, utilizando a sus trabajadores para labores personales, entre ellas una pedicura y la preparación de alimentos, durante el horario laboral.
En una de las fotografías reveladas por el dominical de América TV, se observa al empleado Edwar Rengifo, familiar de la legisladora, cortándole las uñas de los pies mientras ella revisa su teléfono en su despacho del edificio Juan Santos Atahualpa. En otro registro, el asesor Willer Sajami aparece cocinando en la vivienda de Vásquez en plena jornada de trabajo. Las imágenes datan del 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.