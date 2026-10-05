Congresistas de Colombia se fueron de vacaciones mientras se acumulan pendientes

El calendario empieza a apretar al Congreso, pero las sesiones no aumentan el ritmo. Mientras Senado y Cámara tienen por delante proyectos pendientes y la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, los legisladores se tomarán una pausa, que es habitual año a año, durante la semana de receso de octubre.

Le puede interesar: “Todos piden plata y nadie habla de corrupción”: ministro de Hacienda en debate de presupuesto

Este es uno de los principales asuntos que deberá resolver el Congreso la próxima semana. Tanto el Senado como la Cámara tendrán que avanzar en la discusión del proyecto en plenarias, pues tiene plazo hasta el 20 de octubre para ser aprobado.

Esta semana, en el Senado, por ejemplo, hay apenas una plenaria prevista para este miércoles 7 de octubre a las 3 p. m., en la que está en agenda la discusión de 18 proyectos de ley. Y en el orden del día preliminar no está la discusión del presupuesto, que sería de los temas más urgentes. En todo caso, esta sesión sería cancelada.

Mientras tanto, en la Cámara todavía no hay una agenda consolidada y no habrá.

De hecho, este lunes se realizó una audiencia pública de la Comisión Primera del Senado sobre el acto legislativo que propone una revisión judicial automática de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a miembros de la Fuerza Pública, una iniciativa radicada por el Centro Democrático. Pero durante la jornada, aunque algunos estuvieron presencial, varios parlamentarios participaron de manera virtual.

Lea también: ¿Cuáles son las propuestas en el Congreso para cambiar la JEP? Van de recortarle plata a “dar garantías a militares”

La pausa está relacionada con el acuerdo que existe con los sindicatos del Congreso para no trabajar durante esos días, bajo el argumento de que varios parlamentarios buscan aprovechar el receso para compartir con sus familias.

Congresistas, según señaló La FM, dicen que van a reponer el tiempo perdido la próxima semana. Entonces no solo sesionarían martes y miércoles, sino que, dicen, lo harían de lunes a viernes.

Hace unos días, el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático) ya había puesto sobre la mesa una preocupación: la baja productividad en la discusión de proyectos.

Dijo que solo se estaba discutiendo de a un proyecto por plenaria, mientras son varias las iniciativas que se van acumulando.

Por eso, su llamado fue a aprovechar al máximo las jornadas de trabajo, en momentos en que el Legislativo tiene varios asuntos pendientes.

Y mientras los parlamentarios se fueron de vacaciones, hoy se conoció que la Comisión Legal de Ética de la Cámara abrió dos investigaciones disciplinarias contra congresistas antioqueños del Pacto Histórico.

La primera fue al representante Hernán Muriel Pérez por llegar en pantaloneta a una sesión plenaria en la que se iba a discutir la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. En ese momento, Muriel justificó su vestimenta diciendo que era una forma de “protesta” sobre el viaje del ministro en plena emergencia del terremoto.

Y el segundo caso es el de Verónica Estrada, por haberle jalado la chaqueta a su compañero Daniel Briceño en medio de una plenaria la semana pasada luego de que se discutiera el proyecto para eliminar las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) del plan de desarrollo.

Siga leyendo: Estas son las cinco cartas que se juega el Gobierno en el Congreso; ¿son viables?