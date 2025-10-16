¡Atención! Congreso aprueba el Presupuesto General 2026 por $546,9 billones; estos son los ministerios con mayores recortes

El Congreso de la República dio luz verde al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que se ubica en $546,9 billones, tras la aprobación del texto en la plenaria del Senado. La votación cerró con 50 votos por el Sí y 27 por el No, acogiendo el proyecto previamente aprobado por la Cámara de Representantes. El presidente del Senado, Lidio Arturo García, dio por terminada la sesión y anunció que los legisladores retomarán sus deliberaciones el próximo martes. Con esta decisión, el Legislativo definió el presupuesto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca financiar sus políticas para el próximo año y su último de gobierno.

Lea más: Congresistas alertan que el Gobierno Petro usará el presupuesto del Fondo Paz como plataforma electoral A diferencia del año pasado, esta vez el Congreso sí aprobó el Presupuesto General de la Nación, aunque con la inclusión de un artículo que ha generado fuerte controversia por el manejo de los recursos del sistema pensional. El texto aprobado contempla además una reforma tributaria por $16,3 billones, necesaria para garantizar la financiación total del plan de gasto público. Este proyecto fiscal será discutido en las próximas semanas en el Congreso de la República.

Denuncias de posible mermelada y politiquería en el presupuesto 2026

La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, lanzó duras críticas al Presupuesto General de la Nación, asegurando que el Gobierno está usando los recursos públicos con fines políticos. “Esto es mermelada pura y dura en plena campaña. Exponen el presupuesto a una nulidad”, advirtió la congresista, al recordar que el país lleva año y medio esperando un fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, justamente por los vicios de trámite que se presentaron en su aprobación. Lozano alertó que el Ejecutivo repite el mismo error con el nuevo presupuesto, al introducir partidas polémicas de última hora. “El Gobierno ha puesto en el mismo rumbo al presupuesto y, en el segundo debate, apropió unas partidas peligrosas para la mermelada”, señaló. También criticó la posibilidad de financiar el gasto con más endeudamiento externo. “Nosotros propusimos un candado, si no sale la ley de financiamiento, el Gobierno no puede reemplazar los recursos con deuda. Hoy quieren meter $16 billones de deuda nueva, en lo que calificó como una reforma tributaria por la puerta de atrás”, afirmó. La senadora concluyó que este panorama deja “un sabor muy agridulce y muy peligroso” para las finanzas públicas del país. Además conozca: El futuro de la reforma tributaria por $16 billones no está despejado en el Congreso

Los sectores que ganan con el nuevo presupuesto

Entre las entidades que verán incrementados sus recursos se encuentran el Ministerio de Transporte, que recibirá $206.000 millones adicionales; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con $195.000 millones más. También el Ministerio del Deporte, con $186.000 millones; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con $138.000 millones; y el Congreso de la República, que obtendrá $81.000 millones adicionales. El monto aprobado resulta del recorte de $10 billones al proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda: $6 billones en gastos de funcionamiento y $4 billones en inversión, según explicó el ministro Germán Ávila durante la sesión. Puede leer: Los sectores más golpeados por el recorte de $10 billones al presupuesto de Colombia en 2026 “Es posible construir caminos de encuentro para lograr estrategias fundamentales en el desarrollo del país y ese camino del encuentro fue logrado y ejemplarizado en el día de hoy entre el Senado, la Cámara de Representantes y el Gobierno Nacional”, dijo Ávil en el Congreso.

Los ministerios que sufren los mayores recortes