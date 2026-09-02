“Colombia necesita un plan agroexportador de cara a China”: presidente de Analdex

Colombia debería estar exportando alrededor de US$124.000 millones al año, si tuviera un nivel de exportaciones per cápita similar al promedio de los países de la región. Sin embargo, solo llega a los US$50.000 millones. Esa será una de las discusiones que se abordarán en el XXXVIII Congreso Nacional de Exportadores, que se celebrará este jueves y viernes en Cartagena.
De cara a ese evento, Javier Díaz, presidente de Analdex, dialogó con EL COLOMBIANO. El líder gremial expresó que uno de los principales retos es lograr que más empresas encuentren en las exportaciones una actividad rentable.
Para Díaz, la solución pasa por una agenda que involucre tanto al sector privado como al Gobierno: mayor productividad, seguridad jurídica, reducción de los costos logísticos, fortalecimiento de las zonas francas, diplomacia comercial y una estrategia para acercarse más a Asia Pacífico.