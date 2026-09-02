“Colombia necesita un plan agroexportador de cara a China”: presidente de Analdex

Colombia debería estar exportando alrededor de US$124.000 millones al año, si tuviera un nivel de exportaciones per cápita similar al promedio de los países de la región. Sin embargo, solo llega a los US$50.000 millones. Esa será una de las discusiones que se abordarán en el XXXVIII Congreso Nacional de Exportadores, que se celebrará este jueves y viernes en Cartagena. De cara a ese evento, Javier Díaz, presidente de Analdex, dialogó con EL COLOMBIANO. El líder gremial expresó que uno de los principales retos es lograr que más empresas encuentren en las exportaciones una actividad rentable. Para Díaz, la solución pasa por una agenda que involucre tanto al sector privado como al Gobierno: mayor productividad, seguridad jurídica, reducción de los costos logísticos, fortalecimiento de las zonas francas, diplomacia comercial y una estrategia para acercarse más a Asia Pacífico.

¿Cuál será la discusión sobre comercio exterior en el Congreso Nacional de Exportadores?

“El propósito es que podamos definir con el Gobierno una hoja de ruta de comercio exterior, que nos permita que nuestras exportaciones sean mucho más competitivas, mucho más rentables y, por lo tanto, sean atractivas para las empresas colombianas. Colombia no es un país que se caracterice por tener un volumen de exportaciones significativo. Si nosotros exportáramos el promedio per cápita de los países de la región, deberíamos estar exportando US$124.000 millones. Y estamos en US$50.000 millones, menos de la mitad de lo que un país con la economía y con la población que tiene Colombia debería estar exportando. El propósito de ese congreso es cómo definir con el Gobierno esa agenda, esa hoja de ruta que nos permita que tengamos muchas más empresas. Colombia tiene 9.000 empresas registradas como exportadoras. Son muy poquitas (...)”.

¿Qué se opone a esa llegada de inversión y a una mayor competitividad?

“Pues una estructura impositiva que es muy alta en nuestro país. Pero para lograr equipararnos con los competidores que también están buscando traer inversión extranjera, está el mecanismo de las zonas francas. Tiene una tasa de renta diferencial del 20%, que se compara favorablemente con la que tiene el Caribe o Centroamérica o la zona de la región. Entonces, ¿cómo darle una fortaleza al mecanismo de zonas francas para todo el tema de comercio, para el tema de atracción de inversión, para encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, que me permita a uno, repito, vincularse con esas cadenas de valor? Entérese: ¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado? Seguridad jurídica, fundamental, porque estamos haciendo una reforma tributaria cada año y medio, cambiando las reglas de juego. ¿Cómo hacer que, si uno de los inversionistas viene y se instala aquí, yo le estabilizo las condiciones, le doy estabilidad en las reglas de juego? Eso es fundamental. El tema logístico: necesitamos disminuir nuestros costos logísticos, que están excesivamente altos, pues casi el doble de lo que tienen los países de la OCDE. Y ahí el tema de transporte es un tema fundamental: tener transporte intermodal, tener tren que complemente al camión, tener navegación por el río Magdalena que nos permita mover cargas de gran peso o volumen”.

¿Qué papel tendrá la diplomacia comercial en esa estrategia?

“Tenemos que defender el mercado de los Estados Unidos para nuestros exportadores, poder sentarnos a la mesa a negociar la disminución o eliminación de ese arancel del 12,5% que pesa sobre el 30% de nuestras exportaciones al mercado de los Estados Unidos, empezando por las flores. Pero también necesitamos diversificar, no depender de manera exclusiva de ese mercado. Y creo que, de cara a otros mercados, deberíamos definir una política agroexportadora de cara al Asia, Asia Pacífico. El ministro está en estos momentos en Japón tratando de volver a sentarnos a la mesa, a finiquitar, a terminar la negociación que estuvo muy adelantada durante el gobierno Duque de un TLC con Japón. Ponerle punto final a esa negociación. Lograr la admisibilidad para nuestros productos a ese mercado. Al mercado, profundizar y aprovechar el acuerdo con Corea. Con China deberíamos tener algún tipo de acuerdos para aprovechar que China está importando alimentos. En fin, creo que en ese campo de la diversificación también hay mucha tarea. Alrededor de esto, alrededor de ponernos en sintonía con unos denominadores y unas metas comunes entre el sector privado y el sector público está esta variedad del congreso y este propósito del congreso exportador”.

Hay rumores de roces entre el Gobierno y otros gremios, ¿cómo ha sido la relación con ustedes?

“No, pero creo que no he sentido ese ambiente hostil con Analdex. Por el contrario, hemos tenido muy buena interlocución con el ministro de Comercio Exterior (...). Mire que el ministro de Comercio se nos llevó a la gerente regional de Analdex como directora. Sandra Carvajal era nuestra gerente en Barranquilla, tenemos ese canal con ellos muy bien establecido (...)”.

¿Cómo analiza la decisión de fusionar las oficinas de ProColombia con consulados y embajadas?

“Es un tema que hay que mirar dentro de ese proceso de racionalización de gastos. Lo importante es que eso funcione. Como se ha dicho, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones. No tenemos ningún reparo en que se quiera cerrar la oficina y fusionarla con la embajada y que funcionen en las instalaciones de la embajada. En muchos países las embajadas tienen oficinas propias y Colombia tiene la oficina arrendada. Bueno, está la oficina de la embajada, pero lo importante no es eso, sino cuál es la tarea y cuál es la misión que van a cumplir esos organismos y las personas que están encargadas de la tarea.

También dijo el presidente que iba a cerrar otras 14 embajadas...

“El Gobierno anterior abrió una serie de embajadas donde no había claramente soportado cuál era el objetivo, qué era lo que se quería. Se movía más por razones ideológicas que otras cosas. Y ahora llega este nuevo presidente y reconsidera eso. Bueno, lo importante es que las metas y los propósitos que se pone cada Gobierno se cumplan. Y creo que este Gobierno tiene propósito de una diplomacia comercial como base de ese relacionamiento con diferentes países. Y, en ese sentido, cuenta con todo nuestro apoyo”.

La tasa de cambio ha caído cerca de 20% en lo corrido del año. ¿Cómo ha impactado a los exportadores?

“La tasa de cambio no solamente perjudica a los exportadores, sino también a los productores nacionales que compiten con importados. Porque ahora el importado es mucho más barato. Lo que estamos viendo es que los importados empiezan a desplazar al producto nacional. Mire que en junio las importaciones crecieron 27%. Y eso es básicamente porque crecieron no solamente vehículos, sino bienes de consumo. Y la preocupación está allí porque a esos productores nacionales les pasa lo mismo que le está pasando a los exportadores. Sus costos en pesos están subiendo: costos de mano de obra en función de la jornada laboral, costos de transporte al alza, tanto transporte internacional como transporte interno, energía al alza. Entonces, pues la ecuación no cierra porque los costos están subiendo de manera extraordinaria en pesos, pero los ingresos están bajando en pesos. Le puede gustar: Economía de Antioquia crecería 2,8% en 2026 y superaría el promedio nacional Entonces, eso no cuadra y lo que estamos viendo es una pérdida de rentabilidad. Y las exportaciones agrícolas: café, flores, banano empiezan a resentirse por ese tema cambiario. Tú me dices, ¿cuál puede ser el efecto? Pues por cada 100 pesos que se mueve la tasa de cambio, hay un efecto del 0,8% sobre las exportaciones no tradicionales. Hay un efecto de 3,3 puntos porcentuales sobre las importaciones de servicios. Si usted toma el punto más alto, son casi 800 pesos que ha caído la cotización del peso. Hay una disminución muy fuerte de nuestras exportaciones”.

Hay quienes dicen que un peso fuerte es positivo para la competitividad. ¿Qué balance hacen ustedes?

“Indudablemente que si uno tiene una moneda fuerte, pues uno está mostrando que tiene una economía que se mueve en la dirección correcta, es una economía que se fortalece. Pero en el caso colombiano hay que ver si el movimiento de la moneda corresponde a unos aumentos de productividad de la economía o a un proceso de especulación de esos capitales que vienen a rentar aquí a Colombia porque la tasa de interés es mucho más alta que la tasa de interés del exterior. Y entonces se empiezan a dar esas figuras de carry trade, donde yo tomo un crédito al 3% o 4% en el exterior y lo traigo a rentar aquí al 13% o 14%, más la revaluación de la moneda (...)”.

¿Están de acuerdo con intervenir la tasa de cambio?

“No, no somos partidarios de la intervención de ese mercado vía el establecimiento de tasas diferenciales, este tipo de cosas. Consulte: Oro ilegal en Colombia ya iguala las exportaciones de café: mueve US$3.500 millones al año Yo creo que se pueden mirar figuras como las que ha diseñado el Banco de la República de crecer el fondo de reservas internacionales vía la adquisición de dólares en la economía. Creo que ahí el Banco tiene margen todavía. El margen dijo: ‘Voy a comprar US$4.000 millones y voy a hacer compras de US$400 millones mensuales’. Creo que ahí tiene margen para doblar, subir incluso a US$1.000 millones”.

¿Una reducción en las tasas de interés ayudaría a la economía?

“Pues eso es necesario, pero la manera en que se pueden reducir esas tasas no es por decreto, es porque el Gobierno está haciendo el ajuste fiscal. Si el Gobierno hace el ajuste fiscal, el Banco tiene margen para reducir las tasas de interés. Hay que bajar la inflación y bajar la inflación implica reducir el gasto público, que la economía no crezca con base en el gasto del Gobierno, que sean los sectores reales de la economía, el sector industrial, el manufacturero, el de la construcción, los que jalen el crecimiento de la economía”.

¿Cómo nos está yendo con las exportaciones a China?

“Con China tenemos unas importaciones del orden de US$19.000 millones y unas exportaciones que no pasan de US$3.000 millones. Entonces, tenemos un déficit de la balanza comercial de US$16.000 millones. Eso es lo que amerita que uno diseñe un plan agroexportador de cara a esa región”.

¿Cree que el Gobierno continuará con la llamada Ruta de la Seda?