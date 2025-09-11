Conmebol cambia sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, Santa Cruz fue descartado por Asunción

El estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz, Bolivia, fue descartado como sede de la final de la Copa Sudamericana de 2025 el 22 de noviembre y en su lugar se disputará en Asunción en la misma fecha, anunció la Conmebol. “La Conmebol informa que pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio ‘Tahuichi’ Aguilera arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025”, señaló el organismo regional en un comunicado.

“En atención a estas circunstancias, la Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada”, remarca. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas de los torneos regionales de clubes, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

“Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización”, expresó Conmebol. “El informe técnico (sobre el Tahuichi Aguilera) es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final”, destacó la Conmebol. El organismo aclaró que las obras de remodelación en el ‘Tahuichi’ Aguilera continuarán y observó que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la Sudamericana de 2027.

Tercera final de la Sudamericana en Asunción