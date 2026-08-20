Conozca los invitados y las novedades de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín

Medellín se prepara para una nueva versión de la Fiesta del Libro que en este 2026 cumple 20 años. El evento se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre, tendrá como invitado de honor a Corea del Sur y será la antesala antes de convertirse en la Capital Mundial del Libro. Con el tema central “Travesía de la lectura”, Medellín se prepara con la Fiesta del Libro para ser a partir del 23 de abril de 2027 la Capital Mundial del Libro, un reconocimiento que le ha dado la Unesco resaltando la transformación de la ciudad. Entérese: Almadía es la editorial mexicana invitada especial a la Fiesta del Libro, aquí su historia

Para este año se esperan cerca de 500 mil asistentes, 100 mil estudiantes y una programación con más de 3.000 eventos. También habrá 366 lanzamientos de libros, 164 expositores y 55 entidades de fomento de lectura. La Fiesta contará con una novedad y es la implementación de la medición y compensación de su huella de carbono, algo que se hará en alianza con Gaia y Forestry y busca que en Medellín se hagan eventos más sostenibles en la ciudad.

El personaje de literatura invitado será El Quijote, sobre el cual habrá una publicación del Cuentico Amarillo con textos del escritor antioqueño Gilmer Mesa. La editorial invitada será Almadía, esto como una apuesta de la ciudad para ser un referente para la literatura independiente.