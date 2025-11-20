Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia de este 20 de noviembre, declaró la nulidad de la resolución del 6 de junio del 2024 que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional para el período institucional 2024-2027.

Según informó la alta corte, el proceso de elección del rector de esa entidad culminó el 21 de marzo de ese año con la designación de José Ismael Peña Reyes. Por esa razón, concluyó que el Consejo Superior Universitario (CSU) aplicó en forma errónea el Código de Procedimiento Administrativo, la cual permite la corrección de irregularidades, pero solo antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite de designación del cargo.

Sobre esto, esa corporación explicó que el CSU desconoció la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede tumbarse únicamente por decisión judicial.

“Los yerros o vicios que se demostraron (...) impactan de manera directa y sustancial la elección del aquí demandado (...), dado que aquella es la génesis del nombramiento (...) y por lo tanto, es procedente concluir que esas circunstancias afectan la legalidad de la designación del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruíz”, advierte la providencia.