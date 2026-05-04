Consejo de Estado pidió investigar señalamientos de Benedetti contra magistrada Lombana: esto se sabe

Un fallo del Consejo de Estado daría una sensación agridulce a Armando Benedetti: mientras deja en firme su designación como ministro del Interior, también hay un apartado que se compulsa copias a la Procuraduría para adelantar investigaciones por los supuestos señalamientos inapropiados contra la magistrada Cristina Lombana.
El ministro llamó a Lombana “loca”, “demente” y “delincuente” a finales de 2025, después de una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia, debido a los procesos que enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
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