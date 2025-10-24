Consejo de Estado puso en pausa ‘decretazo’ de salud de Petro: claves del fallo y lo que sigue

En un fallo de 43 páginas conocido este jueves, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el llamado ‘decretazo’ a la salud que expidió en julio pasado el Gobierno de Gustavo Petro.
Se trata del Decreto 0858 de 2025 que, según expertos y críticos, implementaba de facto la reforma a la salud del Gobierno Nacional. El documento fue expedido a finales de julio pasado y fue firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El decreto busca promover un nuevo modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.
Por ello, implementaba varios de los puntos que contenía el proyecto de reforma que actualmente estudia la Comisión Séptima del Senado, entre ellos, el cambio de modelo, que ahora estaría basado en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS).
Sin embargo, en su determinación, el Consejo de Estado recordó que es el Congreso el llamado a crear, reformar, derogar e interpretar la ley, teniendo en cuenta que se trata de una atribución de competencia otorgada por la propia Constitución.