Consejo de Estado dará este jueves fallo sobre Rectoría de la Universidad Nacional

Ese puesto está en litigio judicial desde abril de 2024 con la elección de José Ismael Peña, en primer momento, y de Leopoldo Múnera, posteriormente. El alto tribunal tiene lista su decisión.

Camilo Acosta Villada
Actualidad

hace 1 hora
El Consejo de Estado tiene listo el fallo que marcará el fin de una larga disputa legal por la Rectoría de la Universidad Nacional. Este jueves dará a conocer su decisión sobre una demanda de nulidad contra la elección de José Ismael Peña como rector, que se dio en marzo de 2024.

Según el Aviso de Sala 2025-38 de esa alta corte, conocido por EL COLOMBIANO, la lectura del fallo se dará este 4 de septiembre desde las 9 de la mañana, en una sesión virtual que dará decisiones sobre otros procesos.

Consejo de Estado dará este jueves fallo sobre Rectoría de la Universidad Nacional

Esta demanda fue la que interpusieron un grupo de abogados —entre los que están el constitucionalista Rodrigo Uprimny— contra la designación de Peña por parte del Consejo Superior Universitario (CSU). Esta decisión fue la que generó molestia en el estudiantado y que llevó a un paro y a protestas.

Según los abogados, esa elección fue ilegal y demandaron ese proceso ante el Consejo de Estado pidiendo que declaren su nulidad.

Uno de los argumentos que expusieron los opositores a esa elección fue que no se respetó el resultado de la consulta entre estudiantes, profesores y administrativos, la cual no es vinculante. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro había prometido que sus dos delegados ante el CSU y el Ministerio de Educación votarían por ese ganador, que en ese caso fue Leopoldo Múnera.

Después de eso, el Mineducación no quiso firmar la posesión de Peña en el cargo y el entonces rector electo tuvo que posesionarse en una Notaría de Bogotá. Una decisión que crispó más los ánimos en la Universidad.

Posteriomente, a principios de junio del año pasado, el CSU decidió echar para atrás la designación de Peña y elegir rector a Múnera. A este último el ministerio le firmó casi de inmediato y se posesionó entonces. Ante ese proceso también se interpuso una demanda que también estudia el Consejo de Estado.

¿Qué pasará con la Rectoría de la Universida Nacional?

El fallo de la demanda contra la elección de Peña, que se conocerá este jueves, marcará inevitablemente el camino del proceso contra el actual rector Leopoldo Múnera, quien también espera la decisión de su caso.

Este galimatías judicial tiene dos caminos: que en las dos demandas se concluya que las elecciones fueron ilegales, con lo cual se tendría que iniciar la designación de rector desde cero; o que una sea legal y la otro no (es jurídicamente imposible que las dos sean legales).

Actualmente, en la Universidad Nacional se lleva a cabo un proceso de “Constituyente Universitaria”, que depende de la permanencia de Múnera en la Rectoría, pues ha sido uno de sus principales promotores.

Varios sindicatos y grupos de docentes y estudiantes han anunciado que irían a paro si la decisión de la alta corte sea contraria a los intereses del actual rector.

“El Consejo de Estado le quiere devolver la Universidad Nacional de Colombia a los fascistas y comerciantes, pero no lo vamos a permitir. ¡La Nacho se respeta!”, dice una de las pancartas que se pueden ver en las sedes del claustro universitario en el país.

