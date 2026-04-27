Consejo de Estado mantiene investidura de Isabel Zuleta y desestima demanda por ‘tarimazo’

El Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien enfrentaba un proceso por el presunto uso indebido de su cargo.

La acción judicial buscaba su muerte política tras la solicitud de permisos al Inpec para el traslado de 23 cabecillas de bandas delincuenciales, recluidos en la cárcel de Itagüí, con el fin de participar en el evento público conocido como ‘tarimazo’.

Según se conoció, el alto tribunal determinó que no se acreditó que la congresista hubiera invocado su investidura parlamentaria para influir en la decisión administrativa.

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Por el contrario, el fallo estableció que Zuleta actuó en su calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, una designación oficial otorgada por el Gobierno nacional en el marco de las políticas de paz.

“La Sala encuentra que las accionantes no acreditaron la configuración del elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura (...) referentes a la violación del régimen de incompatibilidades y al tráfico de influencias y debidamente comprobado”, se determinó en la decisión de la Sala 20 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.