“La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia

La seguridad dejó de ser un asunto exclusivo del orden público para convertirse en una variable crítica del desempeño económico. Así lo señaló el Consejo Gremial Nacional al presentar el más reciente informe de su Observatorio de Seguridad, un documento que compila indicadores clave sobre criminalidad y sus efectos en la actividad productiva del país.
Camilo Sánchez, presidente de ese gremio, explicó: “la seguridad no es solo un tema de orden público, es un factor clave para la economía del país”. Cuando se deteriora, impacta de forma inmediata la inversión, el empleo, la confianza empresarial y la garantía de la libre empresa y la propiedad privada. Por ello, advierte el Consejo, las políticas de seguridad deben entenderse hoy como políticas económicas de primer nivel.
En la presentación del informe, el Consejo Gremial fue crítico con la estrategia gubernamental. A su juicio, “el proceso de la paz total ha sido realmente un fiasco”, en la medida en que los indicadores de criminalidad siguen afectando la estabilidad de las empresas y la competitividad del país.
El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial, que periódicamente entrega esta información a la opinión pública y a los medios de comunicación, busca evidenciar la necesidad de avanzar en políticas que garanticen un entorno seguro para la actividad económica.