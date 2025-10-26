Consejo Noruego de la Paz canceló tradicional procesión del Nobel por su desacuerdo con el premio a María Corina Machado: esto dijeron

Luego de que la opositora venezolana María Corina Machado fuera reconocida con el premio Nobel de la Paz, el Consejo Noruego de la Paz sorprendió al cancelar la tradicional procesión de antorchas que ilumina el centro de Oslo en homenaje al laureado.
El anuncio marcó un hecho inusual en la historia reciente del galardón y refleja el profundo desacuerdo del movimiento noruego, que agrupa 17 organizaciones pacifistas, con la elección de María Corina Machado.
La marcha simbólica, que recorre las calles desde el Centro Nobel de la Paz hasta el Grand Hotel, donde el laureado saluda desde el balcón de la suite Nobel, es uno de los actos más emblemáticos de las celebraciones del Nobel.