“La meta es construir 50.000 viviendas VIS y VIP a 2027”: gerente de Camacol Antioquia

Soplan vientos favorables para el sector constructor de Medellín y Antioquia, pese al freno del Gobierno Nacional a los subsidios de vivienda. En el primer semestre del año, la venta de vivienda nueva en el departamento creció 30,1%. Y tras el desinfle de Mi Casa Ya, la Gobernación anunció la destinación de $128.000 millones en ayudas directas, respaldo financiero y mecanismos para facilitar el acceso a vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP).
En contexto: Gobernación de Antioquia destinará $128.000 millones para tapar hueco que dejó el Gobierno Nacional en vivienda
Ese repunte marca un regreso a cifras que no se veían desde 2022. Según el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, hay condiciones favorables para invertir en vivienda nueva tras la reducción de las tasas de interés y el fortalecimiento de los subsidios locales.