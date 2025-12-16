La oposición se ordena y hoy anunciarán consulta “para vencer al de Petro”

En un movimiento que busca reordenar el tablero del centroderecha, Vicky Dávila anunció que se integrará a la consulta interpartidista que varios precandidatos vienen estructurando con miras a las elecciones presidenciales de 2026. La decisión llega en una semana clave del calendario electoral, y se lee como un intento por recuperar iniciativa política en medio de una competencia que se le ha vuelto cuesta arriba.
La coalición, conformada por Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna, acordó mantener campañas individuales, pero confluir en una consulta en marzo para escoger un candidato único. La fecha que se baraja es el 8 de marzo de 2026 y el anuncio oficial del bloque se hará hoy miércoles 17 de diciembre.