Atención: se cayó la consulta interna del Pacto Histórico; decisión clave del Tribunal Superior

Con la decisión del Tribunal se cae la consulta interna entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

  • Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. FOTO: Colprensa
hace 14 minutos
bookmark

El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efectos la medida cautelar que había favorecido al Pacto Histórico y negó la acción de tutela interpuesta por la exministra Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Con esta decisión, la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder no obtiene, por ahora, el reconocimiento como partido político con personería jurídica.

Corcho y Bolívar habían presentado la tutela argumentando que el CNE vulneró sus derechos al debido proceso, la participación política y la igualdad. En su solicitud pedían que el alto tribunal ordenara al Consejo reconocer sin condiciones la personería del “Movimiento Político Pacto Histórico”.

Con la decisión del Tribunal se cae la consulta interna entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

En desarrollo.

