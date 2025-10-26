x

Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes

La consulta del Pacto Histórico en Medellín transcurre en completa calma, pero con una notoria ausencia de votantes en los principales puntos habilitados.

  La consulta del Pacto Histórico en Medellín registró una notoria ausencia de votantes. FOTOS: Camilo Suárez.
    La consulta del Pacto Histórico en Medellín registró una notoria ausencia de votantes. FOTOS: Camilo Suárez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La jornada electoral del Pacto Histórico en Medellín avanzó sin contratiempos, pero con una baja participación que ha sido evidente desde las primeras horas de la mañana.

En varios de los principales puntos de votación, como la Alcaldía de Medellín, el Coliseo Iván de Bedout y Plaza Mayor, la escena ha sido la misma: mesas vacías, jurados a la espera y muy pocos ciudadanos acercándose a sufragar.

Un testigo relató con sorpresa la soledad de los puntos de votación: “No había nadie. Están solo los jurados”.

Lea más: Consulta del Pacto Histórico 2025: Registraduría confirma que las mesas de votación cerrarán a las 4:00 p.m., pese a petición de extenderlas una hora más

Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique.
Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique.
Puesto de votación de Plaza Mayor.
Puesto de votación de Plaza Mayor.

En otros municipios del departamento, como Santa Bárbara y Argelia, así como en instituciones educativas como la Antonio Ricaurte en Belén Rincón, la tónica también ha sido la misma: una jornada sin alteraciones, pero con una evidente apatía electoral.

Videos difundidos desde distintos puntos muestran salones vacíos, jurados conversando entre sí y un ambiente tranquilo, sin filas ni aglomeraciones. La participación, según las autoridades locales, ha sido muy baja frente a las expectativas iniciales del movimiento político.

En otros municipios del departamento, como Santa Bárbara y Argelia, así como en instituciones educativas como la Antonio Ricaurte en Belén Rincón, la tónica también ha sido la misma: una jornada sin alteraciones, pero con una evidente apatía electoral.

Videos difundidos desde distintos puntos muestran salones vacíos, jurados conversando entre sí y un ambiente tranquilo, sin filas ni aglomeraciones. La participación, según las autoridades locales, ha sido muy baja frente a las expectativas iniciales del movimiento político.

Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique
Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique
Puesto de votación de Plaza Mayor.
Puesto de votación de Plaza Mayor.

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que las tropas mantienen su presencia en los diferentes puestos de votación del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño para garantizar la seguridad y tranquilidad de la jornada.

“Nuestras unidades están acompañando esta consulta para garantizar el libre ejercicio democrático y prevenir cualquier alteración del orden público”, señaló el oficial.

Puesto de votación de Plaza Mayor.
Puesto de votación de Plaza Mayor.
Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique.
Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique.

Además: Presidente Petro votó en la consulta del Pacto Histórico y se quejó por “desastre de la Registraduría”

Conteo de votos en el coliseo Iván de Bedout, en el cierre de votaciones.
Conteo de votos en el coliseo Iván de Bedout, en el cierre de votaciones.
$!Conteo de votos en el coliseo Iván de Bedout, en el cierre de votaciones.
Conteo de votos en el coliseo Iván de Bedout, en el cierre de votaciones.
