¿Habrá o no consulta del Pacto Histórico? Petro busca caminos tras fallo que la deja sin piso

Justo cuando restan poco más de 15 días para la jornada electoral del próximo 26 de octubre, el Pacto Histórico recibió ayer un portazo en su intención de escoger al candidato único que enarbolará las banderas del presidente Gustavo Petro con miras a 2026. Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, se cayó la consulta interna con la que el petrismo pretendía escoger a su ungido entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. El batacazo abre incógnitas que van desde lo jurídico hasta lo político.
La consulta se perfilaba como una suerte de elecciones primarias —por valor de más de 193.000 millones de pesos— con las que el Pacto buscaba elegir desde ya al aspirante que se mediría con otras fuerzas de izquierda y centroizquierda en la consulta interpartidista del denominado “Frente Amplio”, prevista para marzo del próximo año. Sin embargo, era también una prueba de fuego para medir las fuerzas del Pacto Histórico y proyectar su influencia nacional, lo que en la práctica implicaba llegar a marzo con el terreno abonado y cuantificado.
El desafío no era menor: según fuentes del entorno del primer mandatario, la meta era que participaran al menos dos millones de personas. No obstante, ahora el panorama luce enrarecido y empantanado. En su determinación, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela con la que Carolina Corcho y el entonces precandidato presidencial Gustavo Bolívar lograron en un primer momento medidas cautelares en favor de la consulta interna.
Lo anterior se produjo luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio vía libre a la fusión de los partidos que conforman el Pacto —Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista—, pero excluyó a Colombia Humana y a Progresistas hasta que se resolvieran investigaciones contra esas colectividades en la autoridad electoral, así como presuntas irregularidades en su proceso de unificación. Esa decisión del CNE implicaba, sin más, que el Pacto quedaba a medias para hacer su consulta interna, teniendo en cuenta que varios precandidatos eran avalados por esos movimientos.
Como reveló este diario, actualmente hay nueve procesos contra Colombia Humana y tres contra el MAIS. A ese escenario —no poder hacer la consulta por no tener un movimiento cohesionado con participación de todas sus fuerzas— se retornó ayer tras el fallo, que concluyó que el petrismo podía agotar otras vías antes de recurrir a la tutela. Además, como lo determinó el CNE, el Pacto contará con personería jurídica plena solo hasta que culminen los procesos sancionatorios en curso.