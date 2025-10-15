Piden a la Contraloría que investigue posible detrimento de $123.000 millones por el retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico

El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout anunció que hizo una solicitud a la Contraloría General de la República para que investigue el posible “detrimento patrimonial por el retiro extemporáneo de Daniel Quintero” de la consulta presidencial del Pacto Histórico.
El exalcalde de Medellín anunció a 11 días de la consulta, programada para el próximo 26 de octubre, su decisión de retirarse. También aclaró que su retiro de la consulta no significa su salida de la contienda presidencial.
