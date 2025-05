Pero como revivió la laboral, insisto, quedó sin piso la consulta popular que, por cierto, no soluciona los problemas del campo, ni los problemas de muchos sectores trabajadores. Además, no crea empleo, solo sirve de caballito de batalla para la campaña política.

¿Qué lo llevó a ausentarse y no votar la consulta popular del presidente Petro? Usted estaba en las cuentas del ministro del Interior, Armando Benedetti...

Incluso, Fuelantala advierte que “hay problemas mayúsculos del país” que no está abordando el Gobierno y que el presidente debe comenzar a solucionar “y no empezar a polarizar o dividir”. Admite además que la consulta es una forma de anticipar la campaña , en lugar de contribuir a la generación de empleo.

Usted ha apoyado al Gobierno en otras iniciativas y proyectos, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Está desencantado del Ejecutivo?

Se requiere que cree empleo, aunque eso no es posible mientras la economía siga siendo débil, mientras tengamos una economía raquítica y mientras no cambien las condiciones de competitividad, especialmente frente a los tratados de libre comercio. Es muy difícil garantizar los derechos laborales mientras los factores económicos sean adversos.

No tiene sentido adelantar una consulta popular porque ya revivió la discusión de la reforma laboral. Ya la tarea es del Senado de la República, que hoy ha delegado en la Comisión Cuarta adelantar el proceso para debatir, complementar y, lo que le importa a la ciudadanía, que Colombia tenga una reforma laboral acorde con los avances tecnológicos y a la situación actual del país.

Hoy se tiene un 10% de la meta contemplada en el Plan y muchas de las cosas que prometió este Gobierno, especialmente la renegociación de los tratados de libre comercio o la imposición de aranceles a los productos que nosotros podemos producir, son promesas incumplidas. Por eso, el deber constitucional de los senadores no es hacer oposición cerrada sin fundamento, sino más bien tener unas posiciones críticas de control político frente a las acciones de Gobierno. Es nuestra tarea y seguiremos en esa acción. Las cosas que vayan en beneficio del pueblo colombiano las vamos a apoyar.

En la reforma pensional nuestro voto también fue definitivo y logramos un artículo que busca un trato diferencial a la población rural, indígenas, campesinos y afros debido a la menor esperanza de vida. Pero las cosas que veamos que no benefician a la mayoría de la población, pues con el criterio que tenemos diremos que no.

¿Qué precio ha pagado por tener esa actitud crítica e independiente?

Los que estamos en la acción política estamos sujetos a cuestionamientos. Cada decisión va a generar inconformismo en algunos sectores. Lo asumo con la mayor tranquilidad. Las decisiones que tomamos corresponden a estudios serios y consultando a sectores, especialmente a quienes representamos.

Hay cierto inconformismo frente a lo prometido por el Gobierno y su cumplimiento. Hay problemas mayúsculos del país que no se abordan, como el tema de violencia generalizada, narcotráfico, la salud o los jóvenes que se quedaron sin créditos para continuar sus estudios a través del ICETEX. Son muchos problemas que no se abordan y es necesario que se dé la discusión. Esa siempre será nuestra posición. Así lo manifestamos en nuestro corto eslogan que dice: ‘Nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente’.

Enumera varios de los principales problemas del país y del Gobierno. ¿Confía en que en el año que queda el presidente Petro pueda ofrecer soluciones?

Yo asumo una posición crítica. Siempre lo he hecho. Si usted revisa mi comportamiento en los últimos 15 o 20 años frente a las decisiones de los gobiernos hemos tenido siempre unas posiciones de frente.

Siempre le hemos dicho al gobierno de turno que si promete unas acciones lo que tiene que hacer es cumplirlas, porque de lo contrario no desencanta a Richard Fuelantala como senador, desencanta a un sector de la población que creyó en sus promesas y que ve que no se toman acciones para mejorarlas.

Valido mucho los esfuerzos que se pueden hacer para mejorar esas condiciones que actualmente tenemos en el país y también sé la difícil situación que recibió el Gobierno de Gustavo Petro del anterior gobierno, pero el deber como poder ejecutivo y como jefe de Gobierno es buscar solucionar los problemas y no empezar a polarizar o dividir. No son acciones que construyen paz, ni que mejoren las condiciones de vida del pueblo colombiano.

¿Qué responderle al presidente Petro que dijo que usted ‘no tenía ningún tipo de compromiso’ con el programa político del Pacto Histórico?

El programa es muy bueno. Lo grave es que no se haga nada para cumplirlo o se haga muy poco. Los elementos que se contemplan en el Plan de Desarrollo y el programa de Gobierno buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos, pero la realidad que hoy tenemos es diferente.

No quiero centrarme en lo que hoy vive Colombia. Yo he recorrido muchísimas regiones del país: La Guajira, Caquetá, Cesar, Nariño, Cauca, Huila o Tolima, y las condiciones realmente son muy difíciles, especialmente, en La Guajira, donde se prometió escuela y mejorar las condiciones de los niños, pero siguen en unas condiciones deplorables y sigue la desnutrición, así como la falta de garantías para poder garantizar los mínimos derechos fundamentales, como el derecho al agua. Eso me parece muy grave y por seguiremos alzando la voz en representación de esas comunidades