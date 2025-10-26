Avanza el preconteo de votos de la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda lidera con más del 60%

Tras la jornada de la consulta popular en medio de encontrones entre la Registraduría Nacional y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzó el preconteo de votos de la consulta que definirá el candidato presidencial, las listas al Senado y a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico.
Con 8.075 mesas procesadas —de las 20.000—, los primeros datos oficiales de la Registraduría muestran ventaja para el senador Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico para definir candidatura presidencial: