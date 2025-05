César Gaviria pide al Senado no votar la consulta popular y la califica como “costosa, simbólica e inconveniente”

Se acerca el momento en el que el Legislativo votará por el sí o por el no a la consulta popular presentada por el Gobierno Nacional el primero de mayo. Algunos puntos podrían aprobarse y otros no, así como también podría ser rechazada por completo por el Senado, sin embargo, desde ya comienza aquel pulso político. Uno de los primeros comunicados al respecto llegó desde el Partido Liberal.

A pesar de esas divisiones, el mensaje de Cesar Gaviria , director del partido es claro: no votar a la consulta. “ La propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar un billón de pesos en una votación simbólica, es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país”, aseguró el líder.

El presidente del Partido Liberal concluyó aquel apartado de la carta con un mensaje contundente: “De manera que recomendamos que el senado de la república no vote la consulta”. Sus afirmaciones llegan en medio de un panorama político tenso, en el que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que la iniciativa estaría totalmente votada antes del 21 de mayo, plazo que tiene el Legislativo por ley.

El mensaje de Gaviria también llega luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que, en una reunión con el registrador nacional Hernán Penagos, llegaron a la conclusión de que la consulta popular no afectaría el presupuesto nacional. No solo en general, sino para las elecciones atípicas del 2025 y las legislativas de 2026.

“Todo tiene unos ajustes, pero fácilmente puede costar entre $600 y $700 mil millones, porque se trata de un día que no es electoral y prácticamente la Registraduría tiene que desplegar su fuerza en todos los rincones de Colombia en los que la ciudadanía puede votar. Es prácticamente convocar y organizar logísticamente unas elecciones ordinarias”, dijo el registrador.

Sin embargo, todo indica que para el Partido Liberal, no sólo se trata de si el presupuesto alcanza o no, ni de cuál es el tiempo límite para votar la consulta. El líder del partido también aseguró que no cree en la eficiencia de aquel mecanismo político y democrático. Hicieron énfasis en que están del lado de los trabajadores, pero quieren tratar la reforma laboral de otra manera.