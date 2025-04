No cesa la polvareda tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro quien, en su más reciente Consejo de Ministros , aseguró que si el Congreso “no aprueba o no se pronuncia” sobre su solicitud para convocar a una consulta popular , él le dará vía libre a través de un decreto. Las palabras del mandatario cayeron mal en el seno del Congreso, que alertó que se trata de una presión con dejo de amenaza.

El anuncio del mandatario se da días antes de que acuda al Senado este jueves 1° de mayo a radicar las 12 preguntas de la consulta popular, con la que espera darle un nuevo aire a su fallida reforma laboral y con la que, en la práctica, anticipó las elecciones de 2026.

“El presidente Petro tiene que entender que él no es un emperador. Está en un estado de derecho y que hay normas que le toca cumplir. Las normas son muy claras”, reclamó desde la oposición la senadora Paloma Valencia, quien sostuvo que en caso de que el Senado diga no a la consulta y concluya que es inconveniente, Petro no puede convocarla vía decreto.

“Si el Congreso dice no, es no, y haremos valer la decisión del Congreso. Petro está amenazando la democracia y el Estado de derecho. Le gusta pasar por encima de las decisiones de las cortes. Tiene varias sentencias que lo obligan a rectificar y no rectifica. No podía transmitir más el Consejo de Ministros y volvió y sacó otro. Si le gusta ser dictador, que se vaya para Venezuela”, agregó.

En el mismo sentido, el senador Honorio Henríquez, también del Centro Democrático, advirtió que el Gobierno apela a “jugaditas y trampas” para revivir una reforma que está hundida. Frente a las declaraciones de Petro, aseguró que son una forma de “intimidación colectiva y los congresistas no pueden dejarse intimidar. Sigo insistiendo en que recuerden la independencia de poderes, aunque del mandatario todo se espera”.