Este es el abc de una consulta por decreto y lo que podría pasar si la Registraduría no la realiza

En principio, Portela explica que el decreto no debería ser acatado por el registrador Hernán Penagos: “El decreto es abiertamente contrario a la Constitución y a la ley, y por ende el registrador no puede ser ajeno a una situación como esa. Ese decreto, que no cumple los requisitos exigidos para la convocatoria de una consulta, no debe ser emitido”.

En cuanto a qué pasaría con el decreto en caso de que Penagos decida no acatarlo ni convocar a las urnas, Penagos explicó: “quedaría suspendido hasta tanto se den los pronunciamientos correspondientes. Supongo que una vez expedido el decreto saldrán todas las demandas relacionadas y lo más sano para eso es esperar una decisión judicial. Hasta tanto, eso no esté resuelto, no se van a ejecutar las actividades correspondientes al calendario electoral de la consulta”.

Por último, agregó que ejecutar aquel proceso electoral saldría muy caro, por lo que no debería hacerse si no se tienen las garantías legales de que la consulta sea válida. “Eso cuestan un mundanal de plata. Imagina usar 700.000 millones de pesos para realizar una consulta que eventualmente termine cayéndose. No tiene sentido que el país entre en un gasto hasta tanto no quede completamente claro todo el panorama de la consulta popular”, afirmó.

