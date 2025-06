“Supongamos que uno tuviese que hacer un nombramiento como presidente y haya una ley que establezca un requisito inconstitucional, por ejemplo, que no pueden ejercer esos cargos los afrodescendientes. En ese escenario puedo inaplicar la ley por inconstitucional y por violar el principio de no discriminación racial y hacer el nombramiento. Pero esto no es lo que ocurrió aquí”, explicó Uprimny.

En ello coincidió el exfiscal y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, quien le aseguró a este diario que la excepción de inconstitucionalidad se da cuando, en un caso determinado, un juez, de manera excepcional, puede decir que se abstiene de aplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución.

“Pero –en principio– la única entidad que tiene la facultad para decir cuándo una norma es inconstitucional es la Corte Constitucional. ¿En qué casos? Por una demanda, por un juicio de exequibilidad o a través de una tutela que le llegue, pero no hay antecedentes ni puede hacer carrera esta tesis absurda”, señaló.

Para Gómez Méndez, el registrador podría darse “un pequeño compás de espera” frente a la convocatoria mientras el Consejo de Estado –a donde han llegado decenas de demandas–, se pronuncia sobre la legalidad de este decreto para proceder a hacer la organización o no hacerlo. “Muy probablemente la decisión va a ser que el registrador no dará ese paso hasta que el Consejo de Estado clarifique y determine si el decreto es o no constitucional, aunque es claramente inconstitucional”, agregó.

Para Uprimny, contrariamente a lo que sostiene el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, si el registrador aplica la excepción de inconstitucionalidad no se estaría configurando un prevaricato, sino que es una posibilidad que tiene ante “un decreto manifiestamente inconstitucional. La teoría de que no puede haber excepción sobre excepción no tiene ningún sustento”.