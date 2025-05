El presidente del Senado, Efraín Cepeda, arreció este miércoles en su rechazo a la idea del Gobierno Nacional que, asegurando que supuestamente la Corporación no se pronunció formalmente sobre la consulta popular, amenazó con convocar el mecanismo vía decreto. “Acudimos al Consejo de Estado y se los tumban por arbitrario” , dijo.

Según el congresista, la tesis del Ejecutivo es “absolutamente ilegal” y es una violación a la autonomía de los poderes públicos: no solamente el legislativo, sino el judicial. “Si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces. Ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo”.

Incluso, Cepeda sostuvo que si el Gobierno de Gustavo Petro insiste en desconocer la decisión de la plenaria del Senado y llama a las urnas, no dudarán en acudir al Consejo de Estado. “Si ellos quieren hacerlo nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro que les tumban eso por arbitrario”.

El presidente advirtió en que la consulta “murió y después se sepultó con la apelación”, asegurando además que “ahora hay que votar la siguiente”, en referencia a la consulta popular 2.0 que radicó el Ejecutivo y que incluye preguntas relacionadas no solo con la reforma laboral, sino con asuntos de salud.