El Gobierno mueve las reglas de la consulta previa y abre un nuevo pulso con las comunidades

Durante años, la consulta previa ha sido una pieza clave para proteger los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, pero también uno de los puntos de mayor tensión entre el Estado, estas poblaciones y las empresas. Mientras para unos es una garantía de participación y protección cultural, para otros los tiempos y las dificultades para llegar a acuerdos se han convertido en un obstáculo para la inversión y el desarrollo económico.
En contexto: Gobierno cambia las reglas de la consulta previa a comunidades étnicas: busca agilizar proyectos
En medio de ese pulso, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca cambiar las reglas del mecanismo con nuevos lineamientos que pretenden agilizar los procedimientos, pero que también despiertan dudas sobre el alcance de las garantías para las comunidades y el riesgo de que sus voces pierdan peso en las decisiones que afectan sus territorios.