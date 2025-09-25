Colombianos gastaron $1,23 billones en Amor y Amistad 2025, según Redeban: esto fue lo que compraron

La celebración de Amor y Amistad volvió a ser un motor de consumo en el país. Según el reporte de Redeban, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2025 la facturación superó los 1,23 billones de pesos, con un crecimiento del 13 % frente al mismo fin de semana de 2024.
El ticket promedio en pagos digitales fue de 116.641 pesos, lo que confirma que los colombianos gastaron más de lo que habían anticipado en la encuesta de Fenalco, donde el 66% dijo que gastaría hasta $100.000 y un 21% entre $100.000 y $200.000.
