¿Cómo gastan los colombianos? 63 de cada 100 pesos se los llevan D1, Ísimo y Ara; las apps tipo “Uber” crecen cada vez más

En 2025 y 2026, los hogares colombianos seguirán impulsando la economía, aunque gastarán con mayor cautela. El presupuesto se dirige sobre todo a lo esencial: mercado, transporte, vivienda y servicios del hogar. Esto refleja un cambio de hábitos de consumo, en el que las familias priorizan cubrir lo básico en medio de un ajuste en sus finanzas.
Así lo reveló un reciente análisis del equipo de investigaciones de Bancolombia, según el cual se mantiene una expectativa de un crecimiento cercano al 4,2% anual en el tercer trimestre de 2025, lo que ratificaría la resiliencia del gasto de los hogares, que encadenaría así tres trimestres consecutivos de expansión.
