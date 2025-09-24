Nueve muertos y seis hospitalizados por consumo de “cococho” en Barranquilla; esto se sabe hasta ahora

“Llegaban con espuma en la boca, doblados del dolor, en carretillas los trajeron”, relató un testigo a El Heraldo. Nueve personas fallecieron y al menos seis permanecen hospitalizadas tras ingerir bebidas alcohólicas artesanales distribuidas en el sector de El Boliche, en el mercado de Barranquilla.
Las víctimas, en su mayoría habitantes de calle y pequeños comerciantes, presentaron síntomas de dolor abdominal, dificultad respiratoria y pérdida de conciencia antes de ser trasladadas de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla.