Continúan las emergencias por lluvias en Urabá: reportan nuevas inundaciones en San José de Apartadó

Las novedades y emergencias ocasionadas por lluvias en el Urabá antioqueño cada vez son más preocupantes. Ahora, una de las comunidades más afectadas es la del corregimiento San José del municipio de Apartadó, esto tras el desbordamiento del río que provocó inundaciones en casas y vías del sector. Lea más: Temblor sacudió a Antioquia en la madrugada de este miércoles, ¿lo sintió? A través de videos que de a poco se hacen virales, se puede observar cómo el agua, de manera inmediata y sin dar chance de nada, invade las viviendas de muchas familias. La creciente es cada vez más notoria, y los daños, al parecer, más cuantiosos.

Y es que según testimonios de la misma comunidad, si bien las constantes lluvias de las últimas semanas en el Urabá tienen en medio de la zozobra a miles de personas, el problema del desbordamiento del río no es nuevo, incluso, señalan que el llamado a las autoridades viene de tiempo atrás. “Este es un tema con el que llevamos más de 7 años. Realizan censos, visitas, ha venido el Dagran, el Dapard, la administración municipal... Hacemos un llamado a la institucionalidad, al Gobierno Nacional, para que se pongan la mano en el corazón y actúen de manera urgente, que no sigan evadiendo el llamado que estamos haciendo desde San José de Apartadó. Las familias están en riesgo, y esperamos que se haga una intervención lo más pronto posible”, dijo un líder comunitario en un video publicado en redes sociales.

Por el momento y de manera preliminar, aún sin un parte oficial, se habla de cerca de 40 familias afectadas por inundaciones. Producto de la emergencia se activó el comité local de gestión de riesgo para apoyar la situación y corroborar, bajo censo, el número total de damnificados y el valor de las pérdidas materiales.

Ante la situación en el Urabá, se enviaron medicamentos y vacunas

Gracias a una inversión de $7.000 millones por parte de la administración departamental, fueron enviados al Urabá medicamentos antigripales, desparasitantes, para las lesiones en piel y también biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el objetivo de ampliar la cobertura ante enfermedades como la fiebre amarilla. Simultáneamente, se asignaron 10.000 toldillos con insecticidas para proteger a la población más vulnerable del dengue. “Estamos invirtiendo recursos que nos permitan mantener y cuidar la salud de nuestros paisanos. Esto nos permite tomar medidas para evitar las situaciones difíciles como lo son brotes de diferentes enfermedades, tales como los brotes de diarreas, enfermedades respiratorias, las mordeduras de serpiente, además de garantizar las condiciones de salubridad para el consumo de alimentos y agua, les estamos brindando el acompañamiento psicosocial que las personas en sus territorios”, dijo Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social.

Desde Medellín, se han recogido más de 11 toneladas de ayudas para Urabá y Córdoba

Según comentó la Alcaldía, ya se han reunido más de 7,2 toneladas de alimentos no perecederos. A esto se suman 1,1 toneladas de comida para mascotas y 435 kilos de productos de aseo personal, que serán de gran ayuda para quienes hoy atraviesan momentos difíciles. La ropa también ha sido protagonista en esta ola de apoyo, pues 2,5 toneladas de prendas ya están listas para ser entregadas. Además, se recibieron 48 colchonetas y 2 colchones, que permitirán que varias familias puedan descansar con mayor comodidad mientras superan esta emergencia. Entérese: Despliegan equipo veterinario en Urabá para atender animales afectados por las lluvias De otro lado, se resaltó que no solo han llegado donaciones en especie. La ayuda económica también ha sido clave. La Corporación Presentes informó que ha logrado recaudar más de $300 millones para Urabá y más de $70 millones para Córdoba.

¿Cómo se puede ayudar?