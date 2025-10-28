Contraloría le da 24 horas a Ecopetrol para explicar posible venta del Permian, su activo más rentable en Estados Unidos

La Contraloría General de la República le puso la lupa a Ecopetrol y le dio un plazo de 24 horas para entregar información sobre la posible desinversión en la Cuenca del Permian, uno de los activos más rentables y estratégicos que la estatal tiene en Estados Unidos.

En una comunicación oficial dirigida al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, el organismo de control fiscal solicitó detalles técnicos, financieros y jurídicos que sustenten cualquier decisión relacionada con la eventual venta de su participación en el Permian Basin, donde la compañía participa en asocio con la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) desde 2019.

El requerimiento se da en el marco de la Auditoría de Cumplimiento 2024 que adelanta la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, encabezada por el auditor Jeisson Zapata Rincón, líder del proceso ante Ecopetrol S.A.