Contraloría de la República archivó proceso de $112.000 millones por el autódromo de Bello, ¿quién responderá por líos en la obra?

En un giro que tomó a muchos por sorpresa, la Contraloría General de la República (CGR) engavetó el proceso de responsabilidad fiscal contra varios altos exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia por los líos y retrasos en las obras del autódromo de Bello o Central Park.
En un auto emitido el pasado 20 de noviembre, el ente de control nacional concluyó no tener cómo demostrar que en el megaproyecto, avaluado en por lo menos $154.365 millones, se defraudó al Estado.
Según planteó la entidad, luego de revisar los primeros contratos del complejo y llamar a descargos a por lo menos 17 involucrados no habría encontrado pruebas que demostraran sobrecostos en las obras.
Pese a que a lo largo de la investigación, la Contraloría consideró que el proyecto sí podría arrastrar graves falencias en su planeación, imputadas principalmente a Indeportes Antioquia, señaló que los problemas que tienen en el limbo a la obra desde hace seis años no serían culpa de los funcionarios involucrados.