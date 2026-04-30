Contraloría advirtió que las APPA de Petro tienen problemas financieros y legales

Para la Contraloría General de la República las controvertidas APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) que viene declarando el Gobierno Nacional en varios municipios del país tienen cabos sueltos en materia financiera, legal y ambiental. La advertencia emergió como parte de un proceso de control preventivo que ese ente abrió a la controvertida iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, que está bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Le puede interesar: Gobierno Petro no para con sus APPA e incluye a dos nuevos municipios del Suroeste antioqueño ¿Cúales son? En su análisis, la Contraloría sostuvo haber encontrado riesgos sociales, ambientales y económicos. A nivel ambiental, una de las conclusiones a las que llegó el órgano es que en la definición y declaratoria tanto de las ZPPA (Zonas de Protección para la Producción de Alimentos) como de las APPA, el Gobierno Nacional habría tenido debilidades al darle prevalencia a asuntos como prevención de amenazas y riesgo de desastres.

Revisando las normas con las que se crearon esas figuras, la Contraloría consideró que esa situación podría impactar el uso del suelo. “Se encontraron debilidades en la aplicación del ítem d) del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, relativo a las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, y las relacionadas con la gestión del cambio climático”, sostuvo la Contraloría. Siga leyendo: “Si no protegemos el suelo agropecuario, Medellín va a tener una presión para su abastecimiento”: Minagricultura sobre las APPA Por otro lado, desde el punto de vista financiero, la Contraloría consideró que las fuentes de financiación de las APPA no estaban claras, ni garantizadas, dado que los recursos para estas figuras no dependían del Ministerio de Agricultura, sino a varios programas transversales. “De conformidad al principio de la universalidad presupuestal se configura una desfinanciación de las APPA en el presupuesto de inversión 2023-2026 del PND, lo que pone en riesgo financiero el cumplimiento de los objetivos y metas del numeral 2, artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 PND”, planteó la institución.