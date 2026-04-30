Contraloría advirtió que las APPA de Petro tienen problemas financieros y legales

Para la Contraloría General de la República las controvertidas APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) que viene declarando el Gobierno Nacional en varios municipios del país tienen cabos sueltos en materia financiera, legal y ambiental.
La advertencia emergió como parte de un proceso de control preventivo que ese ente abrió a la controvertida iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, que está bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
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En su análisis, la Contraloría sostuvo haber encontrado riesgos sociales, ambientales y económicos.
A nivel ambiental, una de las conclusiones a las que llegó el órgano es que en la definición y declaratoria tanto de las ZPPA (Zonas de Protección para la Producción de Alimentos) como de las APPA, el Gobierno Nacional habría tenido debilidades al darle prevalencia a asuntos como prevención de amenazas y riesgo de desastres.