Contraloría señala a la Aerocivil por irregularidades en diez aeropuertos y presunto detrimento de $5.670 millones

La Contraloría encontró un hallazgo fiscal por $5.670 millones tras una auditoría a la Aeronáutica Civil. El organismo determinó que varios aeropuertos del país operan plantas de tratamiento de agua potable y residual sin los permisos exigidos por las autoridades ambientales.
El contrato revisado fue suscrito en 2022 con el fin de garantizar el mantenimiento y la operación de los sistemas de agua en la regional centro sur de la Aerocivil. También se evidenció que los servicios se prestaron sin licencias, permisos ni autorizaciones ambientales, lo que constituye un posible detrimento patrimonial y un riesgo para la salud pública.
La auditoría también señaló retrasos en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES). Esta iniciativa, incluida como prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo, busca mejorar la infraestructura de 14 aeródromos de propiedad de entidades territoriales, con obras en pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas de seguridad y cerramientos; esto, con un avance del 2,31% para diciembre de 2024.
