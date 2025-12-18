Contraloría encontró irregularidades en compra de predio de la ANT en Sucre por $ 16 mil millones, ¿de qué se trata?

Un terreno de más de 900 hectáreas, ubicado en el departamento de Sucre, a 20 minutos de Sincelejo, quedó bajo la lupa de la Contraloría, tras detectarse hallazgos fiscales por $16.382 millones en el proceso de compra.

Se trata de la “Hacienda Simba”, un inmueble por el cual la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pactada en $27.304 millones.

Si bien aunque la ANT giró un anticipo equivalente al 60 % del valor del negocio hace más de 18 meses, el predio aún no ha sido escriturado ni transferido legalmente a nombre de la entidad.

Este terreno de más de 900 hectáreas, que en el pasado estuvo en manos de estructuras paramilitares, fue destinado a comunidades indígenas y asociaciones campesinas, en medio de la política de Paz Total del Gobierno Petro.

La Contraloría aseguró que “el procedimiento de compra no se ajustó al marco normativo aplicable, al omitirse etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social”. También, en su informe, alertó que esta situación representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, ya que la ANT no puede registrar el predio como activo ni incorporarlo al patrimonio público.

Por lo que, “la entidad mantiene recursos ejecutados sin el suficiente respaldo jurídico ni contable, lo que compromete la transparencia, la legalidad y la fiabilidad del proceso de compra”.