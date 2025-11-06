Contraloría pone la lupa a Ecopetrol por contrato con firma de EE. UU.: posible detrimento por US$1,6 millones

La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, encendió las alarmas sobre un contrato de asesoría jurídica suscrito por Ecopetrol S.A. con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, al detectar posibles irregularidades en la ejecución del acuerdo y en los pagos realizados.
El organismo de control emitió una observación administrativa con incidencia fiscal por US$1,59 millones, tras identificar inconsistencias en los soportes, trazabilidad y resultados del contrato CW207382 y su otrosí, destinados a la asesoría de la Junta Directiva de Ecopetrol.
La auditoría de cumplimiento, correspondiente a la vigencia 2024, fue adelantada por la delegada para el sector de minas y energía y reveló que una parte significativa de los pagos se basó únicamente en horas declaradas por la firma contratista, sin evidencia suficiente que acreditara la efectiva prestación del servicio.
